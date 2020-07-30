ДТП біля села Дубина: важко травмовану дівчинку гелікоптером перевезли з Бродів до Києва
ДСНС рейсом санітарної авіації з міста Броди Львівської області до Києва 29 липня доправило постраждалу в моторошній ДТП 13-річну дівчинку. Аварія, що трапилася біля села Дубина 27 липня, вже забрала життя її 16-річної сестри.
Дівчинка у важкому стані, лікарі до останнього вагалися, чи давати дозвіл на її транспортування. Про це розповіла пресслужба ДСНС у фейсбуці.
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Однак після консультацій фахівців з Києва – нейрохірурга та анестезіолога – постраждалу дитину таки вирішили перевезти до Києва.
Травмовану 13-річну дівчинку наважилися гелікоптером відправити у Київ / Фото ДСНС
Таке рішення ухвалили лише після консультацій з фахівцями зі столиці / Фото ДСНС
16-річна сестра дівчинки, на жаль, померла після операції / Фото ДСНС
Транспортування санавіацією дозволяє уникнути ускладнень, ймовірних у разі наземного перевезення / Фото ДСНС
У ДСНС додали, що рейси санавіації дозволяють у стислі терміни доправити важкохворих чи травмованих людей до місця, де їм допоможуть, без ризику виникнення ускладнень, ймовірних у разі наземного транспортування.
Коротко про ДТП біля села Дубина
- 27 липня біля села Дубина у Бродівському районі Львівської області сталася страшна аварія. Через зіткнення трьох автомобілів постраждали 4 людини, серед них 2 – діти.
- Lexus, у якому їхала сім'я (батько, мати й дві дочки), розірвало на шматки.
- Найменше постраждала мати – вона у травматології, а от батька та доньок з важкими черепно-мозковими травмами доправили до реанімації.
- На жаль, 16-річна дівчина померла після операції.