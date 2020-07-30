ДСНС рейсом санітарної авіації з міста Броди Львівської області до Києва 29 липня доправило постраждалу в моторошній ДТП 13-річну дівчинку. Аварія, що трапилася біля села Дубина 27 липня, вже забрала життя її 16-річної сестри.

Дівчинка у важкому стані, лікарі до останнього вагалися, чи давати дозвіл на її транспортування. Про це розповіла пресслужба ДСНС у фейсбуці.

Однак після консультацій фахівців з Києва – нейрохірурга та анестезіолога – постраждалу дитину таки вирішили перевезти до Києва.



Травмовану 13-річну дівчинку наважилися гелікоптером відправити у Київ / Фото ДСНС



Таке рішення ухвалили лише після консультацій з фахівцями зі столиці / Фото ДСНС



16-річна сестра дівчинки, на жаль, померла після операції / Фото ДСНС



Транспортування санавіацією дозволяє уникнути ускладнень, ймовірних у разі наземного перевезення / Фото ДСНС

У ДСНС додали, що рейси санавіації дозволяють у стислі терміни доправити важкохворих чи травмованих людей до місця, де їм допоможуть, без ризику виникнення ускладнень, ймовірних у разі наземного транспортування.

Коротко про ДТП біля села Дубина