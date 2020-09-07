Поблизу Степногірська, що у Запорізькій області, 5 вересня зіткнулись два легкових автомобілі. В результаті загинули двоє людей, ще п'ятеро були травмовані.

Після зіткнення одна з машин загорілась

Не розминулись Mazda CX та Daewoo. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

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Після аварії автомобіль Daewoo загорівся, через що і загинули 27-річний водій та його 25-річний пасажир. Люди, що були в Mazda, травмувались. Потрапили до лікарні 39-річний чоловік, що був за кермом, 26-річна жінка та троє дітей – віком десяти, дванадцяти років, а також всього один рік.

За фактом аварії розпочали кримінальне провадження

За фактом смертельної автотрощі поліція відкрила кримінальне провадження. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Свідків ДТП просять звернутись до поліції

Причини аварії з'ясовують. Транспортні засоби вилучили. Усіх свідків ДТП, а особливо водіїв із записами відеореєстратора, просять звернутись у поліцію.



Після зіткнення автомобіль Daewoo загорівся / Фото пресслужби Нацполіції