Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію-правоохоронцю, якого підозрюють у скоєнні жахливої смертельної аварії в Броварах. Тоді загинула 43-річна жінка, а її донька з важкими травмами потрапила у лікарню.

Попри заяви адвокатів підсудного, судді вирішили не відпускати можливого винуватця ДТП під особисте зобов'язання, передає "Українська правда".

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Суд арештував уже звільненого дільничого офіцера Деснянського управління поліції на 60 днів без права внесення застави.

Справу можуть зам'яти

За даними громадських активістів, у скоєнні смертельної ДТП підозрюють Михайла Лудченка, сина наближеної до мера Броварів Ігоря Сапожка Діани Лудченко. Раніше чоловік вже неодноразово був фігурантом серйозних скандалів та навіть карних справ. Так, у 2018-му він разом із напарниками нібито безпідставно затримав, погрожував та катував 3 хлопців. Однак тоді карній справі за цими фактами ходу не дали.

Крім того, журналісти стверджують, що фігуранта справи про ДТП раніше виганяли з поліції Броварів за наркотики. Саме через ці історії небайдужі громадяни вважають, що із наїздом на людей підозрюваний може уникнути відповідальності.

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