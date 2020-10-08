У Харкові на Полтавському шляху зранку 8 жовтня водій збив літню жінку. Внаслідок аварії постраждала загинула на місці, а сам водій втік. Згодом його знайшла й затримала поліція.

Правоохоронці встановлюють особу водія, який збив жінку і втік, повідомляє поліція Харківської області.

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О 9 годині ранку надійшло повідомлення, що водій фургону білого кольору збив людину й утік. По місту ввели план "Перехоплення", огляд місця події триває,

– розповіли в поліції.

Місцевий телеграм-канал "Труха – Харків" зазначають, що за свідченнями очевидців, фургон був поштовим. Також портал просить водіїв, у яких може бути відео з реєстраторів, допомогти з пошуками ймовірного вбивці.

Згодом "Труха – Харків" повідомив, що водія затримали – це 51-річний чоловік. Наразі ми намагаємося уточнити цю інформацію в місцевої поліції.