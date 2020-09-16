ДТП на Хмельниччині: зіткнулись автобус і Tesla – фото
Поблизу в'їзду в Хмельницький 15 вересня сталася ДТП – не змогли розминутися пасажирський автобус і Tesla. Постраждали 7 людей.
Аварія трапилась у мікрорайоні Ружична біля Хмельницького. На місце аварії прибули пожежники та бійці ДСНС, повідомила пресслужба надзвичайників.
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Як рятували постраждалих
За кермом Tesla перебував 31-річний водій. Автобусом керував 50-річний чоловік.
Як відомо, Tesla – це електромобіль, тому внаслідок ДТП його акумуляторні батареї могли спалахнути. Рятувальники відімкнули батареї та допомогли медикам забрати постраждалих до карет "швидкої".
Хто постраждав у аварії
В поліції повідомили, що внаслідок ДТП отримали травми 7 людей. Усі вони були пасажирами автобуса і їх забрали до лікарні. Чи загрожує щось життю постраждалих – в поліції поки не повідомили.
Зауважимо, що при цьому обидва водії не постраждали.
Наразі правоохоронці розслідують причини аварії.
На місце ДТП виїхали бійці ДСНС, пожежники та медики / Фото Vsim.ua
Постраждали 7 пасажирів автобуса / Фото ДСНС
Наразі поліція розслідує причину аварії / Фото Vsim.ua