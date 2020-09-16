Поблизу в'їзду в Хмельницький 15 вересня сталася ДТП – не змогли розминутися пасажирський автобус і Tesla. Постраждали 7 людей.

Аварія трапилась у мікрорайоні Ружична біля Хмельницького. На місце аварії прибули пожежники та бійці ДСНС, повідомила пресслужба надзвичайників.

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Як рятували постраждалих

За кермом Tesla перебував 31-річний водій. Автобусом керував 50-річний чоловік.

Як відомо, Tesla – це електромобіль, тому внаслідок ДТП його акумуляторні батареї могли спалахнути. Рятувальники відімкнули батареї та допомогли медикам забрати постраждалих до карет "швидкої".

Хто постраждав у аварії

В поліції повідомили, що внаслідок ДТП отримали травми 7 людей. Усі вони були пасажирами автобуса і їх забрали до лікарні. Чи загрожує щось життю постраждалих – в поліції поки не повідомили.

Зауважимо, що при цьому обидва водії не постраждали.

Наразі правоохоронці розслідують причини аварії.



На місце ДТП виїхали бійці ДСНС, пожежники та медики / Фото Vsim.ua



Постраждали 7 пасажирів автобуса / Фото ДСНС



Наразі поліція розслідує причину аварії / Фото Vsim.ua