Смертельна ДТП сталася у Києві ввечері 15 вересня на проспекті Любомира Гузара. Аварія забрала життя пішохода, водія та пасажира мотоцикла Yamaha. В МВС оприлюднили відео моменту ДТП.

Як в МВС прокоментували смертельну аварію в Києві

Заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці відреагував на трагедію. Він закликав українців бути уважнішими на дорозі.

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За його словами, через необережність пішохода, який раптово вийшов на дорогу, загинули троє молодих людей.

Життя людське висить на тонкій волосині. І часто люди так недбало ставляться до збереження життя. Свого та інших людей,

– додав Геращенко.

Дивіться відео моменту аварії за участю мотоцикла в Києві (18+):

Що відомо про смертельне ДТП в Києві

Зі слів свідків, водій мотоцикла Yamaha збив пішохода, який перебігав вулицю у недозволеному місці. ДТП сталася поруч з підземним переходом, яким пішохід чомусь не скористався – поспішав на трамвай.

Мотоцикліст та пішохід загинули на місці. Пасажир мотоцикла, попри спроби медиків врятувати його життя, невдовзі помер в кареті "швидкої".

Мотоциклістові було 23 роки. Його пасажиру – 21.

Користувачі в мережі зауважили: фото свідчать про те, що мотоцикл їхав зі швидкістю близько 200 кілометрів за годину (це заборонено у межах міста).

Смертельна ДТП у Києві на Гузара: дивіться відео з місця аварії (тільки 18+)