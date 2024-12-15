ДТП сталася на вулиці Звіринецькій за участю вантажівки Iveco. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

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Деталі ДТП у печерському районі Києва

У Печерському районі столиці вантажівка Iveco врізалася у цегляний паркан приватного будинку.

Після прибуття на місце події правоохоронці провели огляд транспортного засобу та виявили серйозне порушення. У вантажівки була гума, яка не відповідала стандартам безпеки – колеса були "лисими", що значно ускладнило контроль над автомобілем на ожеледиці.

Київ. Вулиця Звіринецька. Ми прибули на виклик про дорожньо-транспортну пригоду та побачили вантажний автомобіль Iveco, що в'їхав у паркан житлового будинку. З'ясувавши деталі аварії, встановили, що на засніженій проїзній частині водій не впорався з керуванням. На щастя, ніхто не травмувався,

– розповіли в пресслужбі.

За результатами перевірки поліцейські склали на водія адміністративний протокол за скоєння ДТП та винесли постанову за керування транспортним засобом у неналежному технічному стані. Правоохоронці наголосили, що використання зношених шин є вкрай небезпечним, особливо на слизькій дорозі в умовах зимової погоди.