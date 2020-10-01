Потрійна ДТП з маршрутками в Одесі: багато постраждалих – фото, відео
В Одесі на узвозі Маринеско трапилася масштабна аварія за участю 2 маршруток та легкової автівки. У результаті зіткнення постраждали щонайменше 5 людей. За попередньою інформацією, в однієї маршрутки відмовили гальма.
Про аварію повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеси.
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Що відомо про потрійну ДТП в Одесі:
- За інформацією патрульних, водій маршрутного автобуса не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автобусом, що рухався попереду, а той – з легковим автомобілем.
- Водночас, за словами очевидців, в одного з водіїв маршрутки на спуску відмовили гальма. Йдеться про автобус, що їздить за маршрутом №250.
- В результаті зіткнення травмовані п’ятеро пасажирів. Їх вже доправили до лікарні.
Потрійна ДТП з маршрутками в Одесі / Фото Патрульна поліція Одеси, "Думська", одеські телеграм-канали
- Як кажуть очевидці, на місце аварії приїхали 2 "швидкі". Удар був сильним, відтак, у багатьох пасажирів забої голови і обличчя, розбиті носи.
- Обставини аварії на місці встановлює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Аварія з маршрутками в Одесі: відео
Узвіз Маринеско в Одесі: карта