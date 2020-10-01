В Одесі на узвозі Маринеско трапилася масштабна аварія за участю 2 маршруток та легкової автівки. У результаті зіткнення постраждали щонайменше 5 людей. За попередньою інформацією, в однієї маршрутки відмовили гальма.

Про аварію повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеси. Дивіться також Смертельна ДТП у Києві: автомобіль протаранив рекламну конструкцію – фото Що відомо про потрійну ДТП в Одесі: За інформацією патрульних, водій маршрутного автобуса не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автобусом, що рухався попереду, а той – з легковим автомобілем.

Водночас, за словами очевидців, в одного з водіїв маршрутки на спуску відмовили гальма. Йдеться про автобус, що їздить за маршрутом №250.

В результаті зіткнення травмовані п’ятеро пасажирів. Їх вже доправили до лікарні. Потрійна ДТП з маршрутками в Одесі / Фото Патрульна поліція Одеси, "Думська", одеські телеграм-канали Як кажуть очевидці, на місце аварії приїхали 2 "швидкі". Удар був сильним, відтак, у багатьох пасажирів забої голови і обличчя, розбиті носи.

Обставини аварії на місці встановлює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Аварія з маршрутками в Одесі: відео Узвіз Маринеско в Одесі: карта