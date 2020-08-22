Вночі 22 серпня у Миколаївській області зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль. У моторошній ДТП неподалік Южноукраїнська загинули двоє людей, ще двоє – травмовані.

У ДТП загинули 2 людини

Лобове зіткнення трапилось в Арбузинському районі, на автошляху "Благовіщенське – Миколаїв". Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Не розминулись ОPEL VECTRA та вантажівка DAF. На місце автотрощі одразу виїхали рятувальники. З легкової машини госпіталізували двох чоловіків – віком 29 та 39 років. Один з потерпілих – у вкрай важкому стані.

Ще двох пасажирів легковика госпіталізували

На жаль, ще двох осіб, що були в OPEL, врятувати не вдалось. Тіла загиблих – 33-річного водія та 37-річного пасажира з розтрощеної автівки діставали рятувальники.

Водій вантажівки у автотрощі не постраждав. Наразі правоохоронці вивчають обставини трагічного зіткнення.



Усі постраждалі – з легкового авто / Фото пресслужби ДСНС