Біля Одеси 22 лютого трапилась страшна аварія – Hyundai в’їхав у бетонну стіну при дорозі. Загинув 57-річний чоловік, який був за кермом.

ДТП трапилась близько 9 години ранку в селі Новоградівка на Одещині. До теми ДТП в Одесі: зіткнулися 6 автомобілів, одного водія відвезли у лікарню Як проходить розслідування Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини з'їзду Hyundai з дороги. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження за "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

ДТП біля Одеси / Фото Національної поліції Останні ДТП в Одесі 13 лютого на трасі Київ – Одеса зіштовхнулися вантажівки Man TGX та Renault Magnus. Водії вантажівок загинули.

В Одесі 7 лютого п'яний водій Mitsubishi врізався лоб у лоб зі Skoda, яка відлетіла на припарковані неподалік машини. Пошкодження також отримали Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

5 лютого в Одесі на перетині вулиць п'яний водій Toyota врізався у Ford Transit. Першу машину відкинуло на 2 дітей 11 та 12 років, які йшли переходом. Двох постраждалих госпіталізували з травмами різної важкості.