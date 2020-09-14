У Закарпатській області 14 вересня сталася смертельна ДТП за участю легкового авто. В результаті аварії загинули 22-річний водій та 34-річний пасажир.

Аварія трапилась близько 6:30 в селі Луково Іршавського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпаття. До теми У Харкові легковик зіштовхнувся зі "швидкою": постраждали троє медиків – фото Що відомо про обставини аварії та жертв За даними поліції, водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого врізався в автобусну зупинку. На щастя, на зупинці не було людей.

За кермом машини перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, а пасажир – 34-річний односелець водія.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Дивіться відео з місця аварії в селі Луково:

Аварія в селі Луково, що на Закарпатті / Фото Нацполіції Де розташоване село Луково: карта