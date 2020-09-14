На Закарпатті ВАЗ врізався в автобусну зупинку: є загиблі – відео
У Закарпатській області 14 вересня сталася смертельна ДТП за участю легкового авто. В результаті аварії загинули 22-річний водій та 34-річний пасажир.
Аварія трапилась близько 6:30 в селі Луково Іршавського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.
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Що відомо про обставини аварії та жертв
- За даними поліції, водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого врізався в автобусну зупинку. На щастя, на зупинці не було людей.
- За кермом машини перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, а пасажир – 34-річний односелець водія.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.
Дивіться відео з місця аварії в селі Луково:
Аварія в селі Луково, що на Закарпатті / Фото Нацполіції
Де розташоване село Луково: карта