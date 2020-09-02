У Києві 1 вересня ввечері легковий автомобіль в’їхав на літній майданчик McDonald’s на вулиці Бальзака. Двох людей госпіталізували. За попередньою інформацією, водій автівки помилково натиснув на педаль газу.

В результаті аварії постраждали дві жінки

23-річний чоловік, який і був за кермом Hyundai Sonata, розмовляв із касиром. Під час цього водій випадково натиснув на газ. Про це інформують у пресслужбі Нацполіції Києва.

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Машина наїхала на декоративну клумбу, що від удару розлетілась. Частини клумби потрапили до столиків клієнтів закладу. Травми отримали двоє: 41-річну жінку госпіталізували з переломом ноги, а 21-річну дівчину – з забоєм грудної клітки.

Водій був тверезим у момент ДТП

Як свідчать результати експертизи, на момент аварії водій був тверезим. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом терміном до трьох років.

Дивіться відео з місця ДТП / Відео з "Киев Оперативный":

У результаті ДТП постраждали 2 жінки / Фото dsnews



Поліція розпочала кримінальне провадження / Фото dsnews