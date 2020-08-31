У Чорногорії в місті Нікшичі легковий автомобіль в’їхав у натовп людей. Останні зібралися відсвяткувати перемогу опозиції на виборах до парламенту.

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ДТП сталася уночі проти 31 серпня на кільцевій розв'язці біля автовокзалу. Про це повідомляє місцевий ресурс Vijesti.

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У поліції журналістам розповіли, що кілька людей зазнали поранень. Зокрема, серйозно постраждав один чоловік. Загалом потребували госпіталізації три людини. Інших потерпілих з легкими тілесними пошкодженнями відправили додому.

Після того, як машина врізалася в натовп, решта групи намагалася влаштувати самосуд. Однак правоохоронці завадили подальшим заворушенням.

Наразі розслідування інциденту триває. Крім того, поліція охороняє місце події, сюди ще мав приїхати прокурор.

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Результати виборів до парламенту Чорногорії