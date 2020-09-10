У Тернополі 10 вересня сталась смертельна ДТП. Водій автобуса №11 збив чоловіка, який їхав на електричному моноколесі.

Коли оперативники приїхали на місце аварії, збитого чоловіка вже поклали в машину "швидкої". Про це повідомили в поліціії Тернопільщини.

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Що повідомили в поліції

На проспекті Степана Бандери водій автобуса №11 збив чоловіка, який їхав на електричному моноколесі. Потерпілий отримав серйозні травми. Він помер дорогою до лікарні.

ДТП зареєстрували як порушення правил безпеки дорожнього руху. Точну причину аварії встановить слідство.

Що розповіли свідки ДТП

Свідки події розповіли, що чоловік на моноколесі наїхав на каналізаційний люк чи на якусь іншу перешкоду. Він впав під автобус, який рухався.

Дивіться відео з місця ДТП в Тернополі: