На трасі Київ – Чоп поблизу села Пасіки-Зубрицькі, що на Львівщині, 11 серпня, сталася масштабна ДТП. Постраждали восьмеро людей.

Інформацію про кількість травмованих підтвердили в Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА. Читайте також На трасі Київ – Одеса водій вантажівки в'їхав у фуру: є загиблі – фото Що відомо про обставини ДТП і постраждалих Водій автомобіля BMW, мешканець Одеси 1994 року народження, рухаючись у напрямку Чопу, врізався в Citroen, під керуванням мешканця Львівщини 1956 року народження.

Також ударом зачепило Toyota Rav4 під керуванням мешканця Тернопільщини 1961 року народження.

За попередніми даними поліції, 26-річний водій BMW не обрав безпечної швидкості та виїхав на зустрічну смугу. Удар був такої сили, що у BMW відірвало задні колеса . Авто відкинуло у кювет.

. Авто відкинуло у кювет. Водій і троє пасажирів BMW отримали травми. Також постраждав водій Toyota і четверо його пасажирів. В результаті ДТП 8 людей, серед яких одна дитина 14 років, із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги. Зверніть увагу! В Україні за останні пів року зафіксували понад 72 тисячі ДТП. У них загинули 1 482 людини. Про причини трагічної статистики читайте за посиланням.

ДТП під Львовом / Фото Varta 1 Дивіться відео моменту аварії: