Моторошна ДТП біля Львова: багато постраждалих, серед них дитина – фото, відео 18+
На трасі Київ – Чоп поблизу села Пасіки-Зубрицькі, що на Львівщині, 11 серпня, сталася масштабна ДТП. Постраждали восьмеро людей.
Інформацію про кількість травмованих підтвердили в Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
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Що відомо про обставини ДТП і постраждалих
- Водій автомобіля BMW, мешканець Одеси 1994 року народження, рухаючись у напрямку Чопу, врізався в Citroen, під керуванням мешканця Львівщини 1956 року народження.
- Також ударом зачепило Toyota Rav4 під керуванням мешканця Тернопільщини 1961 року народження.
- За попередніми даними поліції, 26-річний водій BMW не обрав безпечної швидкості та виїхав на зустрічну смугу. Удар був такої сили, що у BMW відірвало задні колеса. Авто відкинуло у кювет.
- Водій і троє пасажирів BMW отримали травми. Також постраждав водій Toyota і четверо його пасажирів. В результаті ДТП 8 людей, серед яких одна дитина 14 років, із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги.
ДТП під Львовом / Фото Varta 1
Дивіться відео моменту аварії: