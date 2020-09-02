На трасі Київ – Одеса 2 вересня сталася масштабна ДТП за участю автомобіля поліції та вантажівок. Відомо про декількох потерпілих.

На місці аварії працюють рятувальники та правоохоронці. Про це повідомляє "Київ оперативний" у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також У Києві автівка в'їхала на літню терасу McDonald’s: деталі ДТП – відео, фото

За попередніми даними, в результаті аварії є потерпілі, проте точна кількість наразі не відома.



Аварія на трасі Одеса – Київ / "Київ оперативний"

Новина доповнюється