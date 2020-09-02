Масштабна ДТП на трасі Київ – Одеса за участю поліції: є постраждалі – фото
На трасі Київ – Одеса 2 вересня сталася масштабна ДТП за участю автомобіля поліції та вантажівок. Відомо про декількох потерпілих.
На місці аварії працюють рятувальники та правоохоронці. Про це повідомляє "Київ оперативний" у своєму телеграм-каналі.
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За попередніми даними, в результаті аварії є потерпілі, проте точна кількість наразі не відома.
Аварія на трасі Одеса – Київ / "Київ оперативний"
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