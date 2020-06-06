На трасі Київ – Одеса у вантажівки відлетіло колесо: є постраждалі – відео
Серйозна ДТП трапилася 6 червня на трасі Київ – Одеса. Колесо, яке відлетіло з вантажівки, потрапило у легковий автомобіль. У результаті аварії постраждали люди.
Прикра дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці 6 червня на трасі Київ – Одеса, повідомили у телеграмі "Києва Оперативного".
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Зі зустрічної вантажівки в автомобіль Opel відлетіло колесо,
– йдеться у повідомленні.
У результаті аварії постраждали люди. Однак наразі невідомо про кількість потерпілих та серйозність їхніх травм. На місці інциденту працюють медики.
Серйозна ДТП на трасі Київ – Одеса: дивіться відео
Смертність на дорогах України
- У 2019 році на автошляхах загинули 3 454 людини, серед них 166 – діти. У МВС заявляють, що в Європі показник нижчий у кілька разів.
- Щоб знизити рівень смертності та кількість аварій з 1 червня 2020 року у Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.
- За перший день роботи фотофіксації, 1 червня, виявили 68 999 фактів перевищення швидкості. На другий день роботи порушників було вже менше – 46 827.