Серйозна ДТП трапилася 6 червня на трасі Київ – Одеса. Колесо, яке відлетіло з вантажівки, потрапило у легковий автомобіль. У результаті аварії постраждали люди.

Прикра дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці 6 червня на трасі Київ – Одеса, повідомили у телеграмі "Києва Оперативного".

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Зі зустрічної вантажівки в автомобіль Opel відлетіло колесо,

– йдеться у повідомленні.

У результаті аварії постраждали люди. Однак наразі невідомо про кількість потерпілих та серйозність їхніх травм. На місці інциденту працюють медики.

Серйозна ДТП на трасі Київ – Одеса: дивіться відео

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