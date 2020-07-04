Дві вантажівки зіткнулися 4 липня на трасі Київ – Житомир. У результаті ДТП загинув один з водіїв.

Вранці 4 липня на трасі Київ – Житомир сталася аварія за участю двох вантажівок, повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".

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За попередньою інформацією, водій DAF ледь котився, зупиняючись на світлофорі, і в цей момент отримав потужний удар у задню частину,

– йдеться у повідомленні.

У фуру в’їхав водій вантажівки Iveco. Зіткнення сталося на дорозі в сторону Києва.

Правоохоронці розглядають ймовірність того, що водій Iveco заснув за кермом. На жаль, його життя не вдалося врятувати – чоловік помер на місці ДТП.

Внаслідок аварії на дорозі утворилися затори.



Аварія на участі двох фур на трасі Київ – Житомир / Фейсбук "Києва Оперативного"