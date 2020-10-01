На вулиці Вадима Гетьмана у Києві ввечері 1 жовтня сталася серйозна аварія. Зіткнулися іномарки – червона Toyota та білий Ford. Від удару автомобілі розвернуло по різні кінці дороги.

Про карколомну аварію повідомляють у фейсбук-спільноті "Київ оперативний".

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Як видно з фото, в обох іномарок зім’яті капоти, тож удар був фактично "лоб в лоб". Окрім того, Toyota відлетіла до припаркованих на узбіччі автомобілів та в’їхала в один із них.

На місці вже працюють патрульні. Окрім того, приїхала "швидка", наразі медики оглядають потерпілих в аварії людей.



Toyota влетіла у припарковане авто



Зім'ятий Ford зупинився по центрі дороги



Аварія на Вадима Гетьмана



Постраждалих вже оглядають медики

Вулиця Вадима Гетьмана, де трапилась ДТП, на карті: