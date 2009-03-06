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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

ДТП

21:24, 6 березня 2009 221

Міліцейський спецавтомобіль із 16 в’язнями, який перевернувся у Криму, на ходу розхитали самі ж ув’язнені.

Принаймні таку версію аварії, яка сталася напередодні у Сакському районі на трасі Роздольне - Євпаторія, вказує прес-служба кримської міліції.На момент аварії у так званому автозаку перебувало 19 людей - окрім ув’язнених, ще 2 міліціонери конвою та водій. Спецконтингент перевозили з Сімферопольського СІЗО до місць проведення судових експериментів в селище Роздольне та у Євпаторію. Авто виїхало на узбіччя та перевернулося. Водночас, говорячи про розхитування автомобіля в’язнями, версію про ймовірну спробу втечі відкидають.Олександр Домбровський (начальник ЦГЗ ГУ МВС України в АРК): "Навряд чи, кузов був не пошкоджений, і можливості втечі не було. Автомобіль достатньо надійний, 2001 року випуску, облаштований відповідно. Це спецавтомобіль".4 в’язнів та обидва конвоїри зараз у міській лікарні Євпаторії. Ув’язнені - в окремій палаті під посиленою охороною.Сергій Тимошенко (завідувач відділенням травматології Євпаторійської міськлікарні): "Стан не стабільний загрозливий життю. В результаті падіння, шибирізного ступеня, є переломи".В місцевому управлінні Державтоінспекції вказують - ділянка дороги, на якій перевернулось авто з ув’язненими, дуже складна.Андрій Рябіков (начальник прес-служби УДАІ Криму): "Може бути все, виїжджають люди за межі проїжджої частини, може відвернувся, може не побачив поворот, це був поворот лівого закруглення дорогі. Версій всіляких по такому типові ДТП дуже багато".Міліція Криму уже повідомила - водій автозаку має стаж 26 років і за попереднім медичним висновком, він та конвоїри були тверезими.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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