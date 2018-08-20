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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

ДТП на Дніпропетровщині: маршрутка перевернулась після зіткнення з вантажівкою

44 Читать новость на русском
ДТП на Дніпропетровщині: перевернулась маршрутка
ДТП на Дніпропетровщині: перевернулась маршрутка / 056.ua

У понеділок вранці, 20 серпня, неподалік села Обухівка, що на Дніпропетровщині, вантажівка протаранила автобус, після чого автобус перекинувся на бік на узбіччі траси.

Про це повідомляє видання Depo.Дніпро з посиланням на прес-службу Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

ДТП сталась на трасі Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка". За попередніми даними постраждали 13 пасажирів.

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Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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