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      ДТП на залізниці

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      На Запоріжжі тепловоз протаранив "Волгу", яка стала на його шляху.

      Аварія трапилася на залізничному переїзді біля райцентру Василівка. Чому водій легковика виїхав на колію у момент руху потяга - наразі невідомо. Про небезпеку попереджали червоні ліхтарі семафору та звукова сигналізація. До того ж машиніст локомотива дав гудок, помітивши маневри “Волги” - все марно.Андрый Топчій (начальник сектору управління ДАІ Запорізької області): “Тобто або музика в салоні була включена, або розмовляв по телефону – версій може бути багато – однак водій не зреагував ні на сигнали машиніста поїзда, ні на включену світлову та звукову сигналізацію на переїзді. Він в’їхав на залізничний переїзд, де і відбулося зіткнення з поїздом”.32-річна дружина водія, яка потрапила прямо під удар тепловоза, загинула на місці. Сам шофер - у лікарні з тяжкими травмами. ДАІвці кажуть: цей водій вже не вперше грубо порушує правила дорожнього руху.Андрій Топчій (начальник сектору управління ДАІ Запорізької області): “Буквально місяць назад даний водій був затриманий співробітниками ДАІ за керування автомобілем в нетверезому стані. Однак за рішенням суду йому була призначена така міра покарання, як виправні роботи”.Аварія сталася на кримському напрямку, де завжди інтенсивний залізничний рух. Його швидко відновили зусиллями десятків людей, які ліквідовували наслідки зіткнення.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 15 вересня 2009
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