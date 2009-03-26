ДТП під водою

Смерть під водою.

У Донецьку, у Ворошиловському районі міста, автомобіль, водій якого не впорався із керування з’їхав з мосту, протаранив дорожню огорожу та пішов під воду річки Кальміус. Як з’ясувалось за кермом автомобіля "Jeep Grand Cherokee" була 30 жінка.Від удару в машині заблокувалися двері, через це жінка й не змогла вибратись із салону авто. Машина знаходилась на відстані 5 метрів від берега, водолазам знадобилася майже година, щоб знайти джип в мутній воді за швидкої течії.Андрій Богомаз (аварійно-рятувальний загін спецпризначення ГУ МНС на Донеччині): "Складність була в тому, що авто експлуатувалось на газу - встановлена газова апарату, по чистій випадковості вибуху не відбулося. Також складність була в тому, що нерівна місцевість, довелося привертати важку техніку для евакуації".