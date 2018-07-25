ДТП у Харкові: адвокат розповіла про резонансу поведінку працівниці органів щодо Зайцевої

Олену Зайцеву, яка скоїла смертельну ДТП у Харкові восени 2017 року, після інциденту на обстеження везла знайома її матері, яка працювала у правоохоронних органах. Крім того, до поліцейського автомобіля вона посадила мати обвинуваченої.

Про розповіла адвокат родичів загиблих у ДТП Лариса Матвєєва, передає "Обозреватель".

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Зокрема, правозахисниця переконує, що під час допиту в суді працівниця правоохоронних органів Ляна Щербина як свідок не приховувала, що везла обвинувачену Олену Зайцеву на обстеження відразу після ДТП у Харкові, хоча була старою подругою її матері. Також Щербина пояснювала це випадковим збігом обставин.

"А факт того, що вона до поліцейського автомобіля посадила маму обвинуваченої, хоча вона – повнолітня та дієздатна, пояснила просто: Зайцева плакала, а мама її підтримувала. Після ДТП Щербина, як і Федірко, звільнилася з місця роботи", – констатує адвокатка.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. Згодом їй було висунуто обвинувачення за цією справою. Напередодні суд простановив, що вона залишиться за гратами ще на 2 місяці.



Раніше адвокатка потерпілих Лариса Матвеєєва розповідала, що за справою цієї ДТП навіть правоохоронці не можуть знайти ключового свідка, а саме колишнього лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії. Крім того, за її словами, у експертів, які досліджують смертельне ДТП у Харкові, постійно не вистачає даних для чітких висновків.