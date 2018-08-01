ДТП у Києві: госпіталізовано 2 людей
У середу, 1 серпня, в Оболонському районі Києва на перехресті зіткнулися два легкових автомобілі BMW і Opel.
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
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Зазначається, що водій Opel рухався з Нової Кільцевої дороги в напрямку Мінського шосе. Водій стверджує, що їхав на зелений сигнал світлофора і в цей момент жінка за кермом BMW не пропустила його на перехресті.
Обох водіїв госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.
Джерело: 24 Канал
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