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ДТП у Києві: госпіталізовано 2 людей

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У середу, 1 серпня, в Оболонському районі Києва на перехресті зіткнулися два легкових автомобілі BMW і Opel.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

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Зазначається, що водій Opel рухався з Нової Кільцевої дороги в напрямку Мінського шосе. Водій стверджує, що їхав на зелений сигнал світлофора і в цей момент жінка за кермом BMW не пропустила його на перехресті.

Обох водіїв госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.

Теги: Новини України Фотоновини Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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