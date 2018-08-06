ДТП у Києві: водія не встигли витягнути з авто і він згорів живцем

У Голосіївському районі столиці, близько третьої ночі, автомобіль Mercedes з невідомих причин вилетів з дороги, перекинувся та загорівся.

Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

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Свідок трагедії розповів, що намагався витягнути непритомного водія з авто до того, як автомобіль спалахнув. Проте, самотужки цього зробити не вдалося, і тоді свідок покликав співробітників поліції охорони, які перебували неподалік.

Проте ті відмовилися допомогти. За кілька хвилин Мерседес спалахнув з непритомним водієм у салоні. Загасити полум'я вдалося тільки рятувальникам ДСНС. Автівку сильно понівечило, а у водія шансів вижити, на жаль, не було.

Нагадаємо, 5 серпня на проспекті Слобожанського у Дніпрі водій автомобіля марки Lexus RX 350 збив двох пішоходів, які від отриманих травм померли на місці події.