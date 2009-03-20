"ДТП" у морі
Фінансові ринки 23:02, 20 березня 2009 239
Біля узбережжя Ірану не розминулися атомний підводний човен та десантний корабель ВМС США.
Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 15 осіб. Водночас реактор американської субмарини пошкоджений не був. Інцидент трапився в Ормузькій затоці, яка відділяє Іран від Аравійського півострова. Підводний човен "Хартфорд" та десантний корабель "Нью-Орлеан" зіткнулись в ніч на п'ятницю. Від зіткнення пошкодження зазнав паливний бак корабля, внаслідок чого у море вилилося до 90 тисяч літрів пального.Що ж стосується субмарини - то за даними флоту - атомна установка судна пошкоджена не була.Як повідомили представники ВМС США, зіткнення не вплинуло на рух інших кораблів у затоці. Наразі, керівництво флоту розслідує причини та обставини інциденту. Зазначимо, для "Хартфорда" це вже не перший нештатний випадок на морі. У 2003 човен сів на мілину під час навчань.
Джерело: 24 Канал
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