"ДТП" у морі

Біля узбережжя Ірану не розминулися атомний підводний човен та десантний корабель ВМС США.

Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 15 осіб. Водночас реактор американської субмарини пошкоджений не був. Інцидент трапився в Ормузькій затоці, яка відділяє Іран від Аравійського півострова. Підводний човен "Хартфорд" та десантний корабель "Нью-Орлеан" зіткнулись в ніч на п'ятницю. Від зіткнення пошкодження зазнав паливний бак корабля, внаслідок чого у море вилилося до 90 тисяч літрів пального.Що ж стосується субмарини - то за даними флоту - атомна установка судна пошкоджена не була.Як повідомили представники ВМС США, зіткнення не вплинуло на рух інших кораблів у затоці. Наразі, керівництво флоту розслідує причини та обставини інциденту. Зазначимо, для "Хартфорда" це вже не перший нештатний випадок на морі. У 2003 човен сів на мілину під час навчань.