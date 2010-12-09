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      ДТП у Сімферополі: невістка БЮТівця здала чужу кров на перевірку

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      Невістка депутата від БЮТ Сергія Веліжанського
      Невістка депутата від БЮТ Сергія Веліжанського

      Фальшива кров. Тепер вже відома всім невістка народного депутата, яка врізалася на автомобілі "Порше" в три припарковані машини у Сімферополі, отримала фальшиву довідку про свою кров.

      Микола Астапов, фахівець прес-служби Кримського управління ДАІ, повідомив журналістам, що прокуратура порушила кримінальну справу за статтею "службова фальсифікація" щодо медика, який наддав "невістці" довідку після ДТП. 

      Виявилося, що аналізи за учасника ДТП здавала інша людина.

      Як відомо, невістка депутата від БЮТ Сергія Веліжанського, керуючи автомобілем "Порше Кайєн", рухаючись заднім ходом, зачепила три авто.

      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 9 грудня 2010
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