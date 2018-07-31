ДТП з Hummer у Києві: у підозрюваного Островського примусово взяли зразки для експертизи

У підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП на бульварі Лесі України в Києві водія Hummer Кирила Островського відібрали біологічні зразки для експертизи. Відповідне клопотання прокуратури 30 липня задовольнив Шевченківський райсуд Києва.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У прокуратурі нагадали, що після затримання Островський пройшов тест на драгері, після чого був доставлений до Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження обстеження на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, де надав зразки сечі.

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Тест на драгері, а також результати лабораторного аналізу зразків сечі не виявили вмісту алкоголю та наркотичних речовин в організмі підозрюваного у скоєнні аварії.

Разом з тим, оскільки водій відмовився добровільно надати інші біологічні зразки, які повинні бути у достатній кількості для здійснення порівняльного дослідження та забезпечення безсумнівності їх походження від особи підозрюваного, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їх примусовий відбір,

– пояснили у прокуратурі.

Там зазначили, що отримання зразків Островського для експертизи здійснив експерт Київського міського бюро СМЕ за участю адвоката. За результатами слідчої дії складено протокол, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, 24 липня у Києві водій Hummer збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході, проїхавши перед цим на червоне світло, а опісля намагався втекти з місця аварії. Дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.



Водієм Hummer виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.



Островському оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями та взяли під арешт без права внесення застави на 60 днів, тобто до 21 вересня.



