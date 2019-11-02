ДТП з тещею Притули Лілією Сопельник: нові дані про постраждалих маму і хлопчика

Лілія Сопельник, яка є тещею Сергія Притули, ще у серпні на високій швидкості збила жінку з 9-річним сином. Вони отримали серйозні травми і кілька тижнів пролежали у лікарні. Проте, їх стан помалу покращується, а хлопчик вже почав потрохи ходити.

Моторошна аварія трапилась майже три місяці тому, а постраждалі досі оговтуються від інциденту. Їх адвокат Юрій Сухов розповів "КП", що жінку з сином лише недавно виписали з лікарні.

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Зокрема, Ростислава відпустили додому кілька тижнів тому, а його маму – лише минулого тижня. Проте, жінка все ще перебуває на лікуванні в амбулаторному режимі і процес її одужання проходить важко.

У мами стан слабкий, вона ще не реабілітувалася від отриманих травм. Їй вставили спиці, адже у жінки пошкоджені ключиці і стегно. Доводилося по черзі робити операції,

– розповів юрист.

За його словами, 9-річний Ростислав після виписки з лікарні навіть не міг самостійно ходити. Але хлопчик потрохи одужує і вже може самостійно пересуватися. Проте, про повне одужання говорити ще рано.

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Сухов додав, що сторона винуватиці аварії Лілії Сопельник почала фінансово допомагати постраждалій родині та оплачувала їх лікування.

Вони перераховували гроші на картку. Все, що перераховували, зафіксовано, цього ми не приховуємо. Гроші використані на лікування,

– додав адвокат.

За його словами, хоч ДТП і трапилась ще 22 серпня, справа тягнеться і тягнеться. Слідчі проводять безліч необхідних експертиз. Якщо вина Лілії Сопельник буде доведена в суді, їй загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Що відомо про ДТП за участю Лілії Сопельник?Лілія Сопельник – мама дружини шоумена Сергія Притули Катерини та дружини екс-регіонала Віталія Хомутинніка Вікторії.



22 серпня вона влаштувала ДТП на дніпровській набережній у Києві. За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.



В аварії постраждали мати та її 9-річний син Ростислав. Хлопчик отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в "Охматдит". Його мати – Анжела отримала струс головного мозку та перелом кісток тазу.



Згодом суд обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці.