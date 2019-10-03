ДТП за участю військової техніки сталося поблизу Львова: фото

Поблизу Львова на об'їзній дорозі зіткнулися військовий тягач і легковик. Інцидент трапився близько 8:30 ранку 3 жовтня.

За словами очевидців, внаслідок ДТП, оскільки машини перегородили дорогу, було заблоковано рух від Винників у бік Гамаліївки.

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На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав / Роман Кисіль

Наразі цією справою займаються військові та Нацполіція. Правоохоронці, зокрема кажуть, що внаслідок ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.

За словами речниці територіального управління ДБР у Львові Зоряни Тивін, аварія сталася через те, що машину занесло на слизькій дорозі, і, як наслідок, вона врізалася у тягач.



ДТП сталося, оскількі легковик занесло на слизькій дорозі / Роман Кисіль

Напередодні у Львові трапилася ще одна гучна ДТП, щоправда вже за участю поліцейського мікроавтобуса. Тут на вулиці Кульпарківській унаслідок зіткнення з легковиком машина правоохоронців перекинулася на ходу.