Під час Євромайдану Олександр Дубінський виконував замовлення оточення Януковича з дискредитації революції і її лідера Віталія Кличка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Журналісти оприлюднили переписку Дубінського з Ольгою Семченко, главою медіахолдингу "Вести" і цивільною дружиною тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Дубінський розписав план "Майдан меншини", який серед іншого включав відомий фейк "про повій на Майдані", а також "активності" за Кличка. Так, за сценарієм Дубінського було знято постановочний відеоролик за участю повій, які розповідали про те, що надають секс-послуги учасникам євромайдан, в тому числі членам партії УДАР.

Крім того, Дубінський запропонував очорнити Віталія Кличка фейковими польотами в Москву.

"Багато обмовляють фейковий сюжет про Віталія Кличка. Ідея в тому, щоб показати, як Кличко літає в Москву. Для цього Дубінський пропонує орендувати один з чартерних літаків, яким користується і Кличко, зганяти цей літак до Росії, а потім просто намалювати дані про перетин кордону. У тексті сюжету, який Дубінський висилає Ользі, окремо виділено "фотошоп" і "підставний реалістичний спікер", – повідомляв Денис Бігус.

Фейкове "розслідування" про польоти Кличка повинно було вийти у двох серіях. Дубінський підготовку і подальшу рекламу оцінив в 50 тис. доларів. Загальна вартість плану "Майдан меншини" склала 500 тис. доларів.

Дубінський продовжує кампанію з дискредитації Кличка досі. Нагадаємо, 16 липня 2020 року на з'їзді партії "Слуга народу" з участю президента і вищих керівників країни, Дубінський запропонував використовувати кримінальні справи проти оточення Кличка на місцевих виборах. Він зазначив: якщо "Слуга народу" буде діяти однією командою, Кличко "попливе" і "не доживе до виборів". Перед цим нардеп додав: якщо він "чимось або кимось займається", то робить це "поки людина не помре".