Думки політологів

Проникнення озброєних бійців Альфи до приміщення "Нафтогазу" зганьбило Україну - вважають українські політологи.

Інцидент в українському "Нафтогазі" показали провідні телеканали світу. Однак чому президентська сторона на це не зважила - для політологів загадка.Ігор Жданов (політолог): "Альфа є антитерористичним підрозділом і відповідно до законодавства України вона виключно у випадку захоплення заручників, інших таких проведення спецоперацій. Тому абсолютно незрозумілим було її застосування у "Нафтогазі". Тобто держава використовує засоби а вірніше Президент проти державних компаній. І це дуже небезпечно".Експерти вважають події навколо "Нафтогазу" можливою репетицією силового варіанту. За словами політолога Володимира Фесенка, влада хотіла продемонструвати, що силовий варіант таки можливий і у разі чого його можуть застосувати.Володимир Фесенко (політолог): "От давайте застосуємо бійців Альфи і побачим як вони будуть діяти. Це така акція устрашенія можливо навіть для декого, але ефекту не вдалось досягти. І в цьому сенсі думаю що ці люди в оточенні Президента які планували таку акцію устрашенія, вони програли тому що не досягли результату".Значну роль у врегулюванні ситуації відіграв як суд, який припинив слідчі дії у "Нафтогазі", так і "депутатський спецназ БЮТ", який вже традиційно жорстко реагує на всі дії, невигідні прем’єрці - кажуть експерти. Водночас зауважують - події цього тижня можуть негативно вплинути на рішення МВФ щодо надання Україні чергового траншу кредиту. Адже єдності між прем’єром та Президентом як не було, так і немає.