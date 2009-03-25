Дуже тимчасово

13% надбавки до ввізного мита – скасовано.

Тимчасова надбавка до ввізного мита в розмiрi 13% вартості імпортних товарів - справді не діє. Згідно з повідомленням Української ДержМитСлужби, рівно у нуль годин нуль хвилин 25 березня, розмитнення усіх вантажів, окрім холодильників та автомобілів, відбувається без урахування цієї надбавки.Як уже повідомлялося, додаткові стягнення на імпорт харчів, взуття, одягу, побутової техніки, алкоголю і транспортних засобів мали діяти пів року, починаючи з 6 березня - аби покращити стан платіжного балансу України, який було визнано критичним внаслідок світової економічної кризи. Водночас, відповідним законом право запроваджувати і скасовувати митні надбавки надавалося уряду. І на засіданні Кабінету міністрів 18 березня було ухвалене рішення відмінити додаткові стягнення на імпортні товари, окрім холодильників і автомобілів.