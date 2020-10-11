У центральній Франції зіткнулися два легких літаки. Один із них виконував туристичний політ. У результаті загинули щонайменше п’ять людей. Також є інформація про вибух.

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Інцидент трапився в департаменті Ендр і Луара увечері 10 жовтня. Тут у повітрі зіткнулися одномоторний туристичний літак Robin DR-400 із надлегким моторним літальним судном. Перший виконував туристичний політ над містом Лош. Про це повідомляє видання La Nouvelle Republique.

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У результаті надлегкий літак врізався в огорожу павільйону в центрі міста та вибухнув. Мешканці будинку не постраждали.



Після падіння туристичний літак розбився об огорожу житлового будинку та вибухнув / Фото La Nouvelle Republique​

Натомість туристичний літак впав неподалік біля лісу, в зоні, де не було житлових будівель.

У результаті інциденту загинули п’ять людей. Усі вони перебували на борту літаків: троє – в туристичному, двоє – в надлегкому.

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD — NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020

Про причини зіткнення наразі інформації немає. На місці аварії працювали десятки рятувальників і поліція. Водночас до гасіння надлегкого літака залучили щонайменше 50 пожежників.

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Місце падіння легких літаків у ФранціЇ / Карта