Два вибухи прогриміли у Нігерії: десятки загиблих, серед них є діти – відео
У Нігерії 23 та 24 вересня прогриміли два потужні вибухи. Внаслідок трагедії загинуло щонайменше 28 осіб, зокрема 9 дітей. Точна кількість постраждалих, які отримали травми різного ступеня важкості, наразі невідома.
Що відомо про перший вибух
Вибух стався 23 вересня неподалік від автозаправки на шосе Локоджа-Зарягі в штаті Когі. Бензовоз зіткнувся з двома іншими автівками. Від вибуху постраждали не лише водії, але й пішоходи. Про це повідомляє CNN.
Зауважте У Києві вибухнула автоцистерна під час зварювальних робіт: є загиблий та потерпілий
Внаслідок трагедії загинуло 28 осіб, серед них – 9 дітей.
Губернатор штату Яхая Белло підтвердив загибель людей, а також розповів, що вибух знищив багато автомобілів та місцевого майна.
Що відомо про другий вибух
У нігерійському місті Лагос 24 вересня вибухнув паливозаправник. Унаслідок трагедії щонайменше 30 людей отримали поранення. Наразі відомо про 16 госпіталізованих, повідомляє BBC.