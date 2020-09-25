У Нігерії 23 та 24 вересня прогриміли два потужні вибухи. Внаслідок трагедії загинуло щонайменше 28 осіб, зокрема 9 дітей. Точна кількість постраждалих, які отримали травми різного ступеня важкості, наразі невідома.

Що відомо про перший вибух

Вибух стався 23 вересня неподалік від автозаправки на шосе Локоджа-Зарягі в штаті Когі. Бензовоз зіткнувся з двома іншими автівками. Від вибуху постраждали не лише водії, але й пішоходи. Про це повідомляє CNN.

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Внаслідок трагедії загинуло 28 осіб, серед них – 9 дітей.

Губернатор штату Яхая Белло підтвердив загибель людей, а також розповів, що вибух знищив багато автомобілів та місцевого майна.

Що відомо про другий вибух

У нігерійському місті Лагос 24 вересня вибухнув паливозаправник. Унаслідок трагедії щонайменше 30 людей отримали поранення. Наразі відомо про 16 госпіталізованих, повідомляє BBC.

The scary moment gas explosion rocked Ishaga, today in Lagos pic.twitter.com/QynHpbjEDM — Instablog9ja (@instablog9ja) September 24, 2020

JUST IN : Many Injured as tanker explodes in Iju, Ishaga Lagos State pic.twitter.com/LSkLaBILxv — Jaynaija Blog (@Jaynaijadotcom) September 24, 2020

Зверніть увагу! Такі надзвичайні події у Нігерії трапляються часто, адже сиру нафту у країні перевозять переважно автомобільним транспортом, що є дуже небезпечним!