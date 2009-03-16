Два банки за день

Услід за Родовід-банком, у понеділок, 16 березня, НБУ ввів тимчасову адміністрацію у банку "Біг-Енергія".

Про це йдеться у листі, якого регулятор надіслав комерційним фінустановам. Тимчасову адміністрацію введено на рік, при чому перші 6 місяців - до 15 вересня поточного року діятиме мораторій на задоволення вимог кредиторів.Оперативне керівництво банком здійснюватиме незалежний експерт Володимир Клименко. Нагадаємо, банк “БІГ-Енергія” було засновано у 1993 році. Серед його акціонерів - ДП НАЕК “Енергоатом”, кілька Обленерго, запорізький трансформаторний завод і запорізький завод феросплавів, а також ВАТ "Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе".Зауважимо, усього, станом на кінець дня понеділка, 16 березня, тимчасову адміністрацію було введено в одинадцять фінустанов. Лише в одній із них - Промінвестбанку - наразі знято мораторій на задоволення вимог кредиторів. Очікується, що тимчасову адміністрацію з ПІБ виведуть найближчими днями.