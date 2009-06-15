Два народи - дві держави

Ізраїль назвав дві умови визнання незалежності Палестини.

Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, незалежність Палестинської держави можлива за умови її демілітаризації та визнання Ізраїлю державою єврейського народу. Відтак, чільник ізраїльського уряду вперше визнав формулу - "дві держави для двох народів", як кінцеву мету палестино-ізраїльського врегулювання. Беньямін Нетаньягу (прем'єр-міністр Ізраїлю): "Якщо ми отримаємо гарантії демілітаризації і якщо палестинці визнають Ізраїль єврейською державою, ми зможемо прийти до створення Палестинської демілітаризованої держави поряд з єврейською державою Ізраїль. "Нетаньягу вкотре висловив готовність повернутися за стіл мирних перемовин з палестинцями, а також вести діалог про мир зі всіма арабськими країнами. Натомість палестинське керівництво розкритикувало ізраїльські пропозиції. Промова Нетаньягу, переконані палестинці, підриває всі зусилля зі встановлення миру в регіоні.