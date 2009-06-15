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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Два народи - дві держави

      Фінансові ринки 233

      Ізраїль назвав дві умови визнання незалежності Палестини.

      Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, незалежність Палестинської держави можлива за умови її демілітаризації та визнання Ізраїлю державою єврейського народу. Відтак, чільник ізраїльського уряду вперше визнав формулу - "дві держави для двох народів", як кінцеву мету палестино-ізраїльського врегулювання. Беньямін Нетаньягу (прем'єр-міністр Ізраїлю): "Якщо ми отримаємо гарантії демілітаризації і якщо палестинці визнають Ізраїль єврейською державою, ми зможемо прийти до створення Палестинської демілітаризованої держави поряд з єврейською державою Ізраїль. "Нетаньягу вкотре висловив готовність повернутися за стіл мирних перемовин з палестинцями, а також вести діалог про мир зі всіма арабськими країнами. Натомість палестинське керівництво розкритикувало ізраїльські пропозиції. Промова Нетаньягу, переконані палестинці, підриває всі зусилля зі встановлення миру в регіоні.
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 15 червня 2009
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