Два транші вкупі

Один транш добре, а два вкупі - ще краще.

Україна має намір запропонувати Міжнародному валютному фонду об’єднати другий і третій транш кредиту - заявила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Загальна сума двох траншів складає 5,6 мільярдів доларів. Прем’єрка досить оптимістично оцінила вчорашні переговори з МВФ і прогнозує, що відкоригована з Фондом програма буде підписана упродовж двох тижнів.Як відомо, у жовтні минулого року Україна підписала меморандум з МВФ, за яким Фонд погодився надати кредит у розмірі 16,5 мільярдів доларів. Перший транш Київ отримав у листопаді – 4,5 мільярди. Сумніви щодо надання другого виникли у зв'язку з розміром дефіциту бюджету України і напруженою політичною ситуацією.