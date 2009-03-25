Двері НАТО – відкриті

Обама обіцяє не зачиняти двері НАТО.

Президент США заявив, що незважаючи на потепління у відносинах із Росією, він залишить можливість вступу у НАТО тим країнам, які цього бажатимуть. Цю заяву Барак Обама зробив після зустрічі із генсеком Альянсу Яапом де Хоопом Схеффером. У свою чергу чільник Північноатлантичного альянсу зазначив, що Росія і НАТО не знаходять спільної мови у багатьох питаннях, однак повинні співпрацювати у тих напрямках, у яких їхні думки збігаються. Нагадаємо, у березні американська комісія із вивчення політики США відносно Росії не рекомендувала Бараку Обамі підтримувати вступ України та Грузії до НАТО. За підсумками своєї роботи, комісія дійшла висновку, що Київ та Тбілісі не готові до приєднання до Альянсу. Категорично проти цього прагнення України і Грузії виступає Росія.