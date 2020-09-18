Поблизу Білої Церкви сталася масштабна аварія. Внаслідок автомобільної пригоди перекрили рух до столиці.

Про подію повідомили на офіційній сторінці патрульної поліції Білої Церкви у фейсбуці.

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Деталі аварії

За попередньою інформацією, зіткнулися 2 фури та мікроавтобус. Аварія сталася на трасі Київ – Одеса. Вона трапилася саме на повороті до села Хлепча. Правоохоронці також повідомляють, що є потерпілі.



Аварія поблизу Білої Церкви / Фото патрульної поліції Білої Церкви



Зіткулися фури та мікроавтобус / Фото патрульної поліції Білої Церкви

На місце події викликали рятувальників та медиків. Білоцерківські патрульні регулюють рух та охороняють місце події. Більше деталей поки не повідомляють.

Поліцейські наголосили, що зараз 2 смуги руху в напрямку столиці перекриті. Тому водіям варто зважати на цю інформацію, плануючи свій маршрут.



Є потерпілі / Фото патрульної поліції Білої Церкви

Село Хлепча, біля якого сталася аварія – карта