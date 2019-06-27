Дві авіакомпанії скасовують рейси до України: чи страждатимуть українці

Стало відомо, що авіакомпанії British Airways та Nordica скасовують низку рейсів, зокрема й до України. Причиною тому стала їх збитковість. Це може відбитися на подорожах українських туристів, які летіли транзитом через Лондон без візи. Чи є альтернатива для українців та чи повернуться рейси назад – читайте далі.

Естонська і британська авіакомпанії заявили про нерентабельність рейсів до Києва та анонсували їхнє скасування, повідомили на Lowcost Avia.

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British Airways

Британські авіалінії покидають Україну, останній рейс відбудеться 3 жовтня. Як зазначили в авіакомпанії, рейси з Києва до Лондона, які виконувалися шість разів на тиждень.

Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним,

– повідомили у British Airways.

Що відомо про British Airways ?

British Airways – найбільша авіакомпанія та національний авіаперевізник Великої Британії, а також одна з найбільших авіакомпаній в Європі. Вона має найбільший флот, кількість міжнародних польотів та напрямків у Британії. До того, British Airways має ліцензію типу А, що дозволяє їй перевозити не лише пасажирів, але й вантажі та пошту.

Флот British Airways станом на 12 квітня 2018 року налічував 271 типу Boeing та Airbus різних модифікацій. Авіакомпанія замовила ще 71 літак.



British Airways

Як це вплине на українців?

Перельоти British Airways були ледь не єдиним надійним варіантом летіти через Лондон без візи. Також, у деяких випадках безвізовий транзит можливий з авіакомпанією МАУ через Гатвік. Натомість лоукостами Ryanair i Wizz Air полетіти через Лондон без візи не вийде, оскільки ці компанії літають в аеропорти London Luton та London Stansted, у яких відсутня транзитна зона.



Чим українці зможуть подорожувати до Лондона

Навіть якщо ви не збираєтеся покидати аеропорт і летите без багажу, по прильоту вам обов'язково доведеться пройти паспортний контроль і тому без візи Великобританії вас не посадять в літак ще в місті вильоту.

Яка альтернатива?

Рейси за напрямком Київ – Лондон мають авіакомпанії:

– МАУ літає в аеропорт "Гатвік", ціни стартують від 2019 гривень.

– Ryanair літає в "Станстед", ціни стартують від 18 євро (приблизно 535 гривень).

– Wizz Air літає в "Лутон", ціни стартують від 429 гривень.

Увага! Вказана найнижча ціна за людину в один бік, без врахування багажу та додаткових послуг. Місяць бронювання – липень.

Nordica

Естонська авіакомпанія Nordica в кінці жовтня припинить обслуговувати рейс Таллінн – Київ через їх збитковість. Тим пасажирам, які придбали квитки на скасований рейс, авіакомпанія пообіцяла переоформити бронювання або повернути гроші.

Обов'язок Nordica – забезпечити прибутковість і стійкість авіакомпанії. Це те, що власники очікують від нас. Сильна конкуренція і надлишок місць на маршрутах з Таллінна не дозволяють нам сьогодні працювати з прибутком,

– пояснила рішення членкиня правління Nordica Крісті Оякяер.

Надалі в авіакомпанії не виключають можливості відновлення власних рейсів за умови поліпшення ситуації, пов'язаної з рівнем конкуренції на ринку.

Що відомо про Nordica?

Nordica – це державна естонська авіакомпанія, що базується в Таллінні. Здійснює регулярні та чартерні рейси Європою. Авіакомпанія Nordic була заснована нещодавно, 25 вересня 2015 року. Станом на вересень 2017 року її флот налічував 17 літаків типу Bombardier та ATR.



Nordica

Яка альтернатива?

З червня 2018 року прямі рейси Київ – Таллінн почав виконувати лоукост Wizz Air. Ціни стартують від 1869 гривень з людини в один бік.