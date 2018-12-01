Дві українки потрапили у топ-10 найкращих шахісток світу

Дві українські шахістки Анна та Марія Музичук посідають 3 та 6 місце відповідно в оновленному рейтингу найкращих шахісток світу FIDE.

Анна Музичук, яка у листопаді вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, залишається у топ-3 найсильніших шахісток світу. Її сестра Марія Музичук, яка на світовій першості дійшла до півфіналу і виграла бронзову нагороду, посідає 6 місце.

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Рейтинг Анни у класичних шахах на грудень 2018 року становить – 2569 (3 місце у світі, 1 серед шахісток України). Рейтинг Марії станом на грудень 2018 року становить – 2540 (6 місце у світі, 2 – серед шахісток України).

У чоловіків перше місце посідає норвежець Магнус Карлсен, який захистив титул чемпіона світу у матчі проти Фабіано Каруани. Кращий з українців – Василь Іванчук – на 33 позиції.

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