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      Дві українки потрапили у топ-10 найкращих шахісток світу

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      Анна та Марія Музичук
      Анна та Марія Музичук

      Дві українські шахістки Анна та Марія Музичук посідають 3 та 6 місце відповідно в оновленному рейтингу найкращих шахісток світу FIDE.

      Анна Музичук, яка у листопаді вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, залишається у топ-3 найсильніших шахісток світу. Її сестра Марія Музичук, яка на світовій першості дійшла до півфіналу і виграла бронзову нагороду, посідає 6 місце.

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      Рейтинг Анни у класичних шахах на грудень 2018 року становить – 2569 (3 місце у світі, 1 серед шахісток України). Рейтинг Марії станом на грудень 2018 року становить – 2540 (6 місце у світі, 2 – серед шахісток України).

      У чоловіків перше місце посідає норвежець Магнус Карлсен, який захистив титул чемпіона світу у матчі проти Фабіано Каруани. Кращий з українців – Василь Іванчук – на 33 позиції.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Шахи
      Джерело: 24 Канал
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