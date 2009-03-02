Двогорбий улюбленець

У Харкові у приватному міні-зоопарку поруч із кіньми, віслюками, вівцями, вовками та лисицями живе верблюд.

Історія чужинця - не проста, колись двогорбий Кемел розважав дніпропетровських дітлахів, а коли занедужав господарі вирішили позбутись тварини. Врятувала верблюда харків’янка Тетяна, яка придбала його за ціною м’яса на шашлик. Лікування та догляд дались взнаки - Кемел видужав, прижився та став місцевим улюбленцем. У побуті верблюд спокійний і трохи величний. Любить дітей, фруктові ласощі, кішку, що мешкає поруч. А ще людську увагу. Раціон у чотирирічного верблюда - ситний та невибагливий - тюк сіна та п`ять кілограмів зерна щодня, а при нагоді залюбки поласує овочами та фруктами.