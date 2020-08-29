110-річний Хуліо Мора і 104-річна Вальдраміна Кінтерос з Еквадору встановили рекорд як найстаріше подружжя у світі. На двох подружній парі майже 215 років, з них у щасливому шлюбі вони вже разом – 79.

Як повідомляє The Guardian, пара таємно одружилась у 1941 році, адже обидві сім'ї не схвалювати такий вибір їхніх дітей.

Цікаво Щастя одного з подружжя продовжує життя іншому: дослідження

Відтак Хуліо Мора разом з нареченою втекли від рідних, аби 7 лютого 1941 року одружитися в першій церкві, яку побудували іспанці в місті Кіто – столиці Еквадору.

В середині серпня пару занесли до Книги рекордів Гіннеса. Вони стали володарями титулу "найстаріше подружжя у світі". Попри те, що згідно зі світовими рекордами шлюби майже у всіх країнах стали тривалішими, наразі немає жодної подружньої пари, спільний вік яких перевищував би 215 років.

Зауважимо, що до цього найстарішою парою були техасці Шарлотта Хендерсон та Джон Хендерсон. Їхній спільний вік – 212 років і 52 дні.

Що відомо про рекордсменів з Еквадору

Хуліо Мора і Вальдраміна Кінтерос проживають у столиці Еквадору – Кіто. Раніше обидвоє працювали вчителями. У пари є четверо дітей, 11 онуків, 21 правнук та один праправнук.

За словами членів їхньої родини, батьки почуваються добре, є веселими та активними. Крім того, вік ніяк не позначився на їхньому фізичному здоров'ї. Однак сумують, що через пандемію COVID-19 вся сім'я не збиралася разом від березня.

Донька Сесілія розповіла в коментарі виданню, що її тато обожнює дивитись телевізор та пити молоко, а мама полюбляє читати газети щоранку та ласувати солодощами.