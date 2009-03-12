Красунечка повертається.

Незабаром на світові екрани виходить нова стрічка "Дволикість" із Джулією Робертс у головній ролі. Партнером Робертс у фільмі став Клайв Овен, з яким акторка знімалася у стрічці "Близькість" 2004 року. Після фільму "Війна Чарлі Вілсона" того ж року випуску Робертс не з’являлася з новими роботами. Однак, акторка каже, що "Дволикість" варта того, аби прихильники чекали на неї аж 5 років.Джулія Робертс (акторка): "Я бачила фільм. Я жахливий критик стрічок, у яких сама знімаюся. Я саркастично посміхалася від початку зйомок до кінця. Насправді, я настільки втягнулася у процес. Я вірила у те, що робить команда".Робертс та Овен виконали ролі двох службовців ЦРУ у відставці. Їхні герої вирішують нажитися на війні 2 конкуруючих корпорацій. Однак, протистояння одне одному стає дедалі важчим, коли герої усвідомлюють, що закохані одне в одного. Режисером та сценаристом стрічки став Тоні Ґілрой, відомий фільмом "Майкл Клейтон". На українських екранах фільм "Дволикість" із прекрасною Джулією Робертс з’явиться 26 березня.