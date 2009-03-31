Двопалатний парламент
08:29, 31 березня 2009 278
Україні потрібен двопалатний парламент, вважає Віктор Ющенко.
За словами Президента, до нижньої палати мають увійти представники політичних партій, яких обиратимуть за пропорційною системою. Верхню палату мають скласти мажоритарники з регіонів.Віктор Ющенко (Президент України): “Закріплення регіональних інтересів у вищих рівнях української влади і особливо в парламенті може бути вирішене на мій погляд у єдиний спосіб, це створення двопалатного парламенту. І до компетенції як раз Верхньої палати віднести виключно представницькі інституції, представництво територій по рівному принципу”.Президент вважає, що окрім виконання представницьких функцій, члени Верхньої палати парламенту мають переглядати закони, ухвалені нижньою палатою. А от представники останньої - ухвалювати ці закони, призначати уряд та затверджувати державний бюджет. Втім, підхоплювати президентський запал в парламенті не поспішають. Мовляв, це питання сьогодні не на часі.Микола Томенко (член БЮТ): “Ідея двопалатного парламенту, яка сьогодні прозвучала, мені здається, що це речі, які абсолютно далекі від того, що обговорюють лідери місцевого самоврядування”.Регіонали ж кажуть, що ставляться до ідеї Президента несерйозно. Біло-блакитні вважають, що спочатку треба навести лад у виконавчій гілці влади і визначитися із повноваженнями самого Президента.
Джерело: 24 Канал
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