Україні потрібен двопалатний парламент, вважає Віктор Ющенко.

За словами Президента, до нижньої палати мають увійти представники політичних партій, яких обиратимуть за пропорційною системою. Верхню палату мають скласти мажоритарники з регіонів.Віктор Ющенко (Президент України): “Закріплення регіональних інтересів у вищих рівнях української влади і особливо в парламенті може бути вирішене на мій погляд у єдиний спосіб, це створення двопалатного парламенту. І до компетенції як раз Верхньої палати віднести виключно представницькі інституції, представництво територій по рівному принципу”.Президент вважає, що окрім виконання представницьких функцій, члени Верхньої палати парламенту мають переглядати закони, ухвалені нижньою палатою. А от представники останньої - ухвалювати ці закони, призначати уряд та затверджувати державний бюджет. Втім, підхоплювати президентський запал в парламенті не поспішають. Мовляв, це питання сьогодні не на часі.Микола Томенко (член БЮТ): “Ідея двопалатного парламенту, яка сьогодні прозвучала, мені здається, що це речі, які абсолютно далекі від того, що обговорюють лідери місцевого самоврядування”.Регіонали ж кажуть, що ставляться до ідеї Президента несерйозно. Біло-блакитні вважають, що спочатку треба навести лад у виконавчій гілці влади і визначитися із повноваженнями самого Президента.