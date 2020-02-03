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      Двоє блогерів впали в шахту, намагаючись зняти відео

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      Двоє блогерів зірвались у шахту / one.kr.ua

      У ніч на 3 лютого в Кривому Розі двоє екстремалів-блогерів впали у вентиляційний отвір покинутої шахти. Вони збирались спуститись вниз, щоб зняти відео.

      Близько опівночі п’ятеро чоловіків прибули до шахти у Саксаганському районі. Про це повідомляє "1 Городской".

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      Двоє з них опускалися вниз, зірвались з висоти приблизно 500 метрів.

      На місце прибули рятувальники. Вони з різних сторін намагались дістатися до місця, куди впали люди. Рятувальники прийняли рішення добиратися до вентиляційного отвору з боку шахти "Артем-1".

      Зірвались у шахту
      Зірвались у шахту, коли знімали відео / Фото: Перший місцевий

      Тіла загиблих були підняті на поверхню близько 6 ранку. Одному з них було 36 років, а другому – приблизно 30-35. Решта людей, які були з ними, не постраждали.

      екстремали зірвались у шахту
      Рятувальники дістали тіла о 6 ранку / Фото: Перший місцевий

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Кривого Рогу
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