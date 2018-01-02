20:46
2 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Двоє росіян викрали новорічні прикраси з ялинки у Ризі

19:08, сьогодні 801 Читать новость на русском
Росіяни викрали новорічні прикраси з ялинки у Ризі
Росіяни викрали новорічні прикраси з ялинки у Ризі

У столиці Латвії поліція затримала двох росіян, які вкрали з ялинки новорічні прикраси. Ялинка була розміщена на набережній Риги.

Зловмисників помітили працівники центру відеоспостереження близько 2 години ночі. Після того, як вони викрали прикраси, чоловіки направилися в сторону нічного клубу. Інформацію про крадіжку було передано екіпажу поліції, який перебував неподалік, пише "РИА Новости".

Читайте також: Новорічні ялинки найбільших міст України в одному відео

Помітивши наближення правоохоронців, чоловіки втекли в бік набережної, де і були затримані. Під час бесіди з ними з'ясувалося, що правопорушники є громадянами Росії 24 і 25 років, відзначили в поліції. На викинутих прикрасах було видно невеликі пошкодження.

Молодих людей доставили до відділку для проведення подальших процесуальних дій.

Теги: Кримінальні новини Курйозні новини Латвія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 2 січня: після Нового року гривня дещо зміцнилася
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 2 січня: після Нового року гривня дещо зміцнилася
502
Бійці розповіли, за яким часом святкував Новий рік окупований Донецьк
сьогодні, 19:21 Бійці розповіли, за яким часом святкував Новий рік окупований Донецьк
Олексій Годзенко 1009
Соцмережі обурені жорстоким вчинком київського шкуродера: жахливі фото (18+)
сьогодні, 19:19 Соцмережі обурені жорстоким вчинком київського шкуродера: жахливі фото (18+)
1474
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук