Двоє росіян викрали новорічні прикраси з ялинки у Ризі

У столиці Латвії поліція затримала двох росіян, які вкрали з ялинки новорічні прикраси. Ялинка була розміщена на набережній Риги.

Зловмисників помітили працівники центру відеоспостереження близько 2 години ночі. Після того, як вони викрали прикраси, чоловіки направилися в сторону нічного клубу. Інформацію про крадіжку було передано екіпажу поліції, який перебував неподалік, пише "РИА Новости".

Читайте також: Новорічні ялинки найбільших міст України в одному відео

Помітивши наближення правоохоронців, чоловіки втекли в бік набережної, де і були затримані. Під час бесіди з ними з'ясувалося, що правопорушники є громадянами Росії 24 і 25 років, відзначили в поліції. На викинутих прикрасах було видно невеликі пошкодження.

Молодих людей доставили до відділку для проведення подальших процесуальних дій.