05:22
28 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу-Біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля
23:34, 27 грудня
Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA
20:53, 27 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Дєєва написала прощальний пост: Частіше вставайте з дивана

21:24, 27 грудня 2497 Читать новость на русском
Анастасія Дєєва
Анастасія Дєєва / 24 Канал

Анастасія Дєєва, яку звільнили з посади заступниці міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції, підбила короткі підсумки свої роботи.

Анастасію Дєєву було призначили заступницею міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції 26 жовтня 2016 року. За словами тодішнього радника МВС Антона Геращенка, вона мала допомогти міністру "своїми знаннями, досвідом і чарівністю".

Читайте також екслюзивне інтерв'ю: Деева: Мое присутствие в МВД – свидетельство того, что изменения возможны

У своєму підсумковому дописі вона зазначила, що 2017 рік видався неймовірним.

Гортаю наш з командою фінальний звіт і не вірю, що нам стільки всього вдалось втілити в життя всього лише за рік,
– написала вона.

Дєєва додала, що буде продовжувати розвивати проекти, пов'язані з гендерною рівністю, захистом жінок і дітей.

Також вона порадила усім отримувати освіту, створювати соціальні інновації, розвивати економіку і культуру, зростати у сфері ІТ, піклуватися про навколишнє середовище, здоров’я, поважати та цінувати один одного і починати працювати на благо держави.

А всім "критикам" раджу часом вставати з дивану і робити щось корисне, хоча б для сусідів чи подвір’я, і більше читайте, щоб культура нашого суспільства не зводилась до банальних "туалетних" жартів та зради,
– додала вона.

Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
Новини за 27 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої
27 грудня, 22:13 Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої
1221
Зачем делать выборы в РФ, ведь россияне все равно искренне проголосуют за это убожество
27 грудня, 22:02 Зачем делать выборы в РФ, ведь россияне все равно искренне проголосуют за это убожество
Ян Валетов 715
Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)
27 грудня, 21:01 Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)
Інна Жолобович 538
Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му
27 грудня, 20:01 Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му
Ігор Саджениця 1295
Обмін полоненими: коли Україна звільнить усіх заручників на Донбасі
27 грудня, 19:00 Обмін полоненими: коли Україна звільнить усіх заручників на Донбасі
Дмитро Бобрицький 1065
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Канада хоче зняти обмеження на торгівлю зброєю із Україною, – Трюдо
 23 вересня , 15:50
"Яндекс.Таксі" і Uber об'єднуються
 13 липня , 15:17
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук