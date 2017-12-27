Дєєва написала прощальний пост: Частіше вставайте з дивана

Анастасія Дєєва, яку звільнили з посади заступниці міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції, підбила короткі підсумки свої роботи.

Анастасію Дєєву було призначили заступницею міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції 26 жовтня 2016 року. За словами тодішнього радника МВС Антона Геращенка, вона мала допомогти міністру "своїми знаннями, досвідом і чарівністю".

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У своєму підсумковому дописі вона зазначила, що 2017 рік видався неймовірним.

Гортаю наш з командою фінальний звіт і не вірю, що нам стільки всього вдалось втілити в життя всього лише за рік,

– написала вона.

Дєєва додала, що буде продовжувати розвивати проекти, пов'язані з гендерною рівністю, захистом жінок і дітей.

Також вона порадила усім отримувати освіту, створювати соціальні інновації, розвивати економіку і культуру, зростати у сфері ІТ, піклуватися про навколишнє середовище, здоров’я, поважати та цінувати один одного і починати працювати на благо держави.

А всім "критикам" раджу часом вставати з дивану і робити щось корисне, хоча б для сусідів чи подвір’я, і більше читайте, щоб культура нашого суспільства не зводилась до банальних "туалетних" жартів та зради,

– додала вона.